В Екатеринбурге в шесть раз выросло число классов на дистанте из-за коронавируса

В Екатеринбурге в шесть раз выросло число классов на дистанте из-за коронавируса

Сегодня, 16:23Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В течение недели в Екатеринбурге число классов, которые переведены на дистант из-за коронавируса, выросло в шесть раз.

Как пишет Znak со ссылкой на департамент образования Екатеринбурга, по данным на 23 ноября таких классов было 55 в 31 школе. При этом 16 ноября на дистанте учились девять классов в семи школах.

Также из-за коронавируса были закрыты 42 группы в 35 детсадах (на 16 ноября было 49 групп в 40 детских садах).

Из-за ОРВИ на дистанционное обучение переведены девять классов в восьми школах. В 30 детских садах закрыто 35 групп.

Напомним, в Свердловской области наблюдается рекордный рост заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено более 43,6 тысячи случаев заболевания. На данный момент дистанционное обучение введено для всех школьников, кроме первого-пятого и одиннадцатых классов.

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