В Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение концентрации сероводорода

За период со 11 по 19 ноября в воздухе Нижнего Тагила было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Так, 13 ноября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,1 раза. Информация о наличии в атмосфере несвойственного запаха от наблюдателей пунктов государственной сети не поступала. Сероводород (дигидросульфид) относят ко второму классу опасности. Разовое ПДК составляет 0,008 миллиграмм на кубометр, то есть для отравления достаточно одной капли вещества. Вдыхание загрязненного сероводородом воздуха может вызвать головную боль и головокружение, большая концентрация может привести к отеку легких, коме и летальному исходу. Больше всего сероводородом загрязняют воздух Нижнего Тагила ЕВРАЗ (более 73 тонн в год) и «Уралхимпласт» (0,16 тонны в год). В остальные дни превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано. Напомним, со 2 по 12 ноября в воздухе Нижнего Тагила было зафиксировано превышение концентрации трех веществ. В Нижнем Тагиле за 9 дней зафиксировано превышение концентрации трех веществ

