За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировали 16 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

За время пандемии коронавирус был выявлен у 2844 тагильчан. По данным на 22 ноября, в Свердловской области за сутки выявили 385 случаев, всего зафиксировано 43 223 заболевших. Из больниц были выписаны за сутки 387 человек, с начала пандемии выздоровели 35 398 пациентов. Восемь человек скончались за сутки, общее количество летальных случаев — 43 223.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter