В Свердловской области новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

В России за сутки выявили 25 173 случаев коронавируса, с начала пандемии зарегистрировано 2 114 502 заболевших. 1 611 445 пациентов были выписаны из больниц, из них 16 002 человека за сутки. От инфекции за сутки умер 361 человек, с начала пандемии скончались 36 540 россиян.