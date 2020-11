В Свердловской области новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

За сутки в Свердловской области было зарегистрировано 389 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

С начала пандемии выявлено 43 612 заболевших инфекцией. 553 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 220 человек на аппаратах ИВЛ. За сутки из медучреждений выписали 394 человека, с начала пандемии выздоровели 35 792 свердловчанина. Общее число летальных случаев — 961, из них 10 человек скончались за сутки. В России за сутки выявили 25 173 случаев коронавируса, с начала пандемии зарегистрировано 2 114 502 заболевших. 1 611 445 пациентов были выписаны из больниц, из них 16 002 человека за сутки. От инфекции за сутки умер 361 человек, с начала пандемии скончались 36 540 россиян.

