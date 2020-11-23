В Свердловской области салоны красоты потеряли 50% выручки из-за COVID-19

Напомним, в начале сентября стало известно, что посещаемость фитнес-центров в Екатеринбурге упала почти на 75%. По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, такую ситуацию можно назвать глубоким кризисом и работой на выживание. 65% клубов работают «в минус», а остальные — «в ноль».