В Свердловской области салоны красоты потеряли 50% выручки из-за COVID-19

В Свердловской области салоны красоты потеряли 50% выручки из-за COVID-19

Сегодня, 21:41Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
С июня по сентябрь салоны красоты Свердловской области потеряли 50% выручки, сравнивая с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, основной причиной стала пандемия коронавируса. По прогнозам представителей отрасли, по окончании ноября падения лишь увеличатся, а декабрь станет наиболее непростым месяцем из-за отмены новогодних корпоративов.

Наиболее положительным месяцем для индустрии оказался сентябрь, поскольку были сняты некоторые «коронавирусные» ограничения, возрос спрос и часть россиян вернулась на работу. Однако, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в октябре ситуация вновь ухудшилась.

Как рассказал Бурмистров, если получится избежать новых ограничений, по итогам текущего года падение совокупной выручки индустрии красоты по стране составит 45%. При худшем исходе речь пойдет минимум о 50%.

Также в исследовании подчеркивается, что бьюти-заведения не смогли сохранить 90% персонала, как того требует законодательство. В результате, уволенные сотрудники были оформлены как самозанятые.

Напомним, в начале сентября стало известно, что посещаемость фитнес-центров в Екатеринбурге упала почти на 75%. По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, такую ситуацию можно назвать глубоким кризисом и работой на выживание. 65% клубов работают «в минус», а остальные — «в ноль».

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