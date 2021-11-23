Тагильчане продолжают бороться за определение санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК

Роспотребнадзор после проверки на предприятии в октябре 2020 года выдал предписание «убрать» из предполагаемой санитарно-защитной зоны жилые дома, соцобъекты и садовые участки. Сделать это нужно было до апреля 2021 года. Однако ЕВРАЗ НТМК смог оспорить решение ведомства в арбитражном суде, где посчитали, что условия предписания не исполнимы, а наличие жилой застройки в условной СЗЗ не доказано.