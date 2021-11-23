Тагильчане продолжают бороться за определение санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК

Роспотребнадзор после проверки на предприятии в октябре 2020 года выдал предписание «убрать» из предполагаемой санитарно-защитной зоны жилые дома, соцобъекты и садовые участки. Сделать это нужно было до апреля 2021 года. Однако ЕВРАЗ НТМК смог оспорить решение ведомства в арбитражном суде, где посчитали, что условия предписания не исполнимы, а наличие жилой застройки в условной СЗЗ не доказано.
Тагильчан, которые проживают на расстоянии не более 1000 метров от границ ЕВРАЗ НТМК, такое решение не устроило и они подали кассационную жалобу в арбитражный суд Уральского округа (документ имеется в распоряжении редакции). Они посчитали, что таким образом нарушаются их права и ссылаются на данные УГМС о высоком уровне загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле.
Также они считают требование Роспотребнадзора, что СЗЗ должна быть как минимум 1000 метров, исполнимым даже при отсутствии утвержденной санитарной зоны, так как оно предписывает ЕВРАЗ НТМК разработать проект СЗЗ на основании СанПиН.
Вывод суда о недоказанности в санитарной зоне наличия жилой застройки тагильчане также опровергают:
Данный вывод неверен в части отказа суда апелляционной инстанции учитывать публичность данных о правах на недвижимое имущество и их реестра (ч.5 ст. 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года No 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»), а потому простое указание на земельный участок и находящийся на нем жилой дом в пределах санитарно-защитной зоны являются достаточным доказательством того, что такой жилой дом в ней находится.
Первое судебное заседание по данной кассационной жалобе состоится 23 декабря.
Напомним, по данным замеров TagilCity.ru и постов УГМС, в течение полугода воздух в Нижнем Тагиле был с превышениями нормы загрязнений 72 дня. Самым частым веществом-загрязнителем, превышающим норму, оказался формальдегид. А наиболее «пострадавшими» районами — Вагонка и Сухоложский поселок.
Главным загрязнителем воздуха в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК. Его выбросы составляют 57,16% (61 тысячу тонн) от общего количества всех предприятий города. В список выбрасываемых ЕВРАЗ НТМК веществ входят несколько десятков опасных загрязнителей, в том числе формальдегид, марганец, ванадий, фенол, сероводород и другие. При этом у предприятия до сих пор не установлена санитарно-защитная зона.
Кроме того, внеплановая проверка Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в ноябре выявила, что ЕВРАЗ НТМК не выполнил ранее выданные предписания в области охраны атмосферного воздуха.