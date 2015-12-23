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Висимский заповедник напоминает жителям Нижнего Тагила об ответственности за незаконную вырубку елей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Висимский заповедник напоминает жителям Нижнего Тагила об ответственности за незаконную вырубку елей

23 декабря 2015, 10:25Здоровье и экологияАлександра Логинова
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