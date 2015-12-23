Висимский заповедник напоминает жителям Нижнего Тагила об ответственности за незаконную вырубку елей
23 декабря 2015, 10:25Здоровье и экологияАлександра Логинова
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В целях охраны деревьев хвойных пород от незаконных рубок и повреждений Висимский биосферный заповедник напоминает, что незаконная вырубка лесных насаждений влечет за собой административную ответственность.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно статье 8.28. КоАП «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан», незаконная вырубка влечет наложение штрафа:
Если злоумышленник применяет бензопилы, автомототранспортные средства, это влечет наложение штрафа
Висимский биосферный заповедник обращается к жителям Урала с просьбой не вырубать ели и сосны незаконно, а приобретать их через торговые сети или лесничества. Кроме того, продаются очень красивые искусственные ели, но если хочется ощущать дома хвойный запах, то можно купить ель в горшке.
© TagilCity.ru по материалам ФГУ «Висимский заповедник»
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