Висимский заповедник напоминает жителям Нижнего Тагила об ответственности за незаконную вырубку елей

Висимский биосферный заповедник обращается к жителям Урала с просьбой не вырубать ели и сосны незаконно, а приобретать их через торговые сети или лесничества. Кроме того, продаются очень красивые искусственные ели, но если хочется ощущать дома хвойный запах, то можно купить ель в горшке.