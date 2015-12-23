Врачи пермской «скорой» выложили в сеть фото окровавленного пациента (ФОТО)

Пользователей социальных сетей шокировали фотографии, снятые бригадой фельдшеров. Пациент, которому во время фотосессии оказывают помощь, предположительно находится без сознания.

Что конкретно произошло с мужчиной, оказавшемся в тот день на носилках этих медиков, пока неизвестно. Глядя на снимки, можно предположить, что молодой человек получил серьезную травму руки и потерял много крови.

В окровавленной карете экстренной медицинской помощи позируют для фото предположительно врач и фельдшер бригады скорой помощи. При этом медики устало улыбаются. «Кровавую фотосессию» сотрудники «скорой» не побоялись выложить на личных страницах в соцсетях.