Врачи пермской «скорой» выложили в сеть фото окровавленного пациента (ФОТО)
Новый скандал с участием пермских врачей разгорается в интернете. Один из самых популярных российских пабликов MDK опубликовал шокирующие снимки, сделанные во время дежурства водителем «скорой помощи».
Пользователей социальных сетей шокировали фотографии, снятые бригадой фельдшеров. Пациент, которому во время фотосессии оказывают помощь, предположительно находится без сознания.
Что конкретно произошло с мужчиной, оказавшемся в тот день на носилках этих медиков, пока неизвестно. Глядя на снимки, можно предположить, что молодой человек получил серьезную травму руки и потерял много крови.
В окровавленной карете экстренной медицинской помощи позируют для фото предположительно врач и фельдшер бригады скорой помощи. При этом медики устало улыбаются. «Кровавую фотосессию» сотрудники «скорой» не побоялись выложить на личных страницах в соцсетях.
Комментируя снимки на своей странице в «Инстаграме», молодая фельдшер сообщает некоторые подробности инцидента: