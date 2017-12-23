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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка отсудила деньги у компании за порез руки квадрокоптером (ФОТО)

23 декабря 2017, 10:00Добавить новость
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Екатеринбурженка Наталья, которая получила травму руки квадрокоптером, отсудила у оператора компании деньги.

Напомним, инцидент произошел 25 января. В честь премьеры нового фильма для зрителей была подготовлена праздничная программа. По залу летали квадрокоптеры и раздавали подарки. В какой-то момент один из дронов врезался женщине в руку, оставив глубокие порезы. Организаторы принесли извинения и оказали пострадавшей первую помощь. Наталья находилась на празднике вместе с маленьким ребёнком, который, к счастью, не пострадал.

Наталья рассказала, что по решению суда ей возместят расходы и упущенный доход. Женщина является певицей, и из-за травмы ей пришлось отменить концерты. Кроме того, ответчик частично оплатит моральный ущерб. Сумму женщина предпочла не называть до вступления постановления судьи в силу. Однако она отметила, что ей присудили гораздо больше, нежели ответчик предлагал изначально. Отмечается, что Наталья хотела избежать суда, но условия, выдвинутые компанией, её не устроили.

 

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Фото: E1.ru


Также пострадавшая женщина рассказала E1.ru, что на суде представители компании озвучивали ложные сведения. Сообщается, что после подачи заявления в прокуратуру и полицию, специалисты провели проверку и действительно нашли нарушения в компании. Соответствующее представление было вынесено на имя директора организации.

В суде Ленинского района подтвердили информацию о том, что иск был частично удовлетворен.

 
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