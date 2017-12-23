Екатеринбурженка отсудила деньги у компании за порез руки квадрокоптером (ФОТО)

Напомним, инцидент произошел 25 января. В честь премьеры нового фильма для зрителей была подготовлена праздничная программа. По залу летали квадрокоптеры и раздавали подарки. В какой-то момент один из дронов врезался женщине в руку, оставив глубокие порезы. Организаторы принесли извинения и оказали пострадавшей первую помощь. Наталья находилась на празднике вместе с маленьким ребёнком, который, к счастью, не пострадал.



Наталья рассказала, что по решению суда ей возместят расходы и упущенный доход. Женщина является певицей, и из-за травмы ей пришлось отменить концерты. Кроме того, ответчик частично оплатит моральный ущерб. Сумму женщина предпочла не называть до вступления постановления судьи в силу. Однако она отметила, что ей присудили гораздо больше, нежели ответчик предлагал изначально. Отмечается, что Наталья хотела избежать суда, но условия, выдвинутые компанией, её не устроили.



Также пострадавшая женщина рассказала E1.ru, что на суде представители компании озвучивали ложные сведения. Сообщается, что после подачи заявления в прокуратуру и полицию, специалисты провели проверку и действительно нашли нарушения в компании. Соответствующее представление было вынесено на имя директора организации.



В суде Ленинского района подтвердили информацию о том, что иск был частично удовлетворен.