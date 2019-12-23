Пережить застолье и спастись от фейерверка. Как подготовиться к Новогодним выходным

Подготовку организма к праздникам стоит начать за несколько дней, советует специалист «Аптеки 03» Елена Меньтюкова. Но если вы из тех, кто всё делает в последний день, то ещё 31 декабря у вас есть шанс обезопасить свою печень: утром примите две капсулы Гепагард Актив и ещё две вечером, перед началом застолья.

Это повышает восстанавливаемость клеток печени, поэтому последствия от переедания будут минимальны,объясняет Меньтюкова.

Шампанское и острые блюда могут вызвать изжогу. Для её устранения Елена советует принять жевательные таблетки Ретто или Рамни. «Энзистал» или «Мезим» избавят от неприятных ощущений переполненности и вздутия живота после еды. Кроме того, обязательно нужно иметь при себе антигистаминные препараты.

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Может случиться так, что в гостях не все блюда и их ингридиенты будут вам известны. А некоторые из них — орехи, шоколад, цитрусовые, морепродукты и прочее — могут вызвать аллергию.

По словам Елены, в таком случае можно использовать Зинцет, Аллэрвей или Эриус, поскольку они действуют быстро (в течение получаса) и при этом не вызывают сонливости.

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Если планируете прогулку во время празднования и запуск фейерверков, то убедитесь заранее, что в аптечке есть всё для оказания первой помощи: бинты, вата, перекись водорода, йод, зеленка и нашатырный спирт.

От ожогов поможет пена Пантенол. Всегда должны быть в аптечке Но-шпа, обезболивающие, перевязочные средства, средства от ожогов, аллергии, диареи — Имодиум, Стопдиар,говорит Елена.

Теперь о самом важном. Никто не советует вам употреблять алкоголь и уж тем более злоупотреблять, но если всё-таки позволили себе лишнего немного, примите перед сном Энтеросгель или Полисорб. Это сорбенты, который выводят токсины и продукты распада алкоголя. Ещё есть Альфасорб — более современный сорбент с янтарной кислотой, которая ускоряет нейтрализацию токсинов и помогает быстрее прийти в норму. А если уж совсем перебрали, вам понадобится Регидрон — он помогает восстановить водно-электролитный баланс и избежать обезвоживания при рвоте.

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С головной болью на следующий день поможет справиться аспирин. При похмелье лучше использовать его в растворимых таблетках типа «Алка-зельтцера» или «Упсарина».

Только помните: ни в коем случае не принимайте аспирин на пустой желудок. Помните, что он категорически запрещен для язвенников, предупреждает специалист.

Парацетамол и другие обезболивающие оказывают дополнительную нагрузку на печень, так что лучше тоже избежать их приёма. Для профилактики и лечения ОРВИ специалист советует приобрести в домашнюю аптечку современный препарат Орвис Иммуно. В каждой аптечке должен быть Антигриппин-Экспресс для снятия симптомов ОРЗ, назальный спрей от насморка, например, Наксимин или Ранкоф Рино.

Для всех привычно готовиться к Новому году, бегая по магазинам за продуктами и подарками, но мы часто забываем, что самое важное — это здоровье. Хочется верить, что вам не понадобится ничего из моих советов, но на самом деле случится может всякое, и лучше быть готовым к этому заранее. Собрать аптечку — дело пяти минут. Ваше здоровье стоит гораздо дороже этих пяти минут. Пусть всё у вас будет хорошо в Новом году!говорит Елена.

Препараты можно заказать прямо в «Аптеке 03» через терминал без очереди и переплат. Но если вам всё-таки лень выходить из дома в новогодние выходные — воспользуйтесь сайтом. С актуальными новинками можете ознакомиться