В Екатеринбурге вновь прошел пикет против ввоза урановых хвостов

Активисты собрались в парке 50-летия ВЛКСМ. Они час простояли в парке с плакатами, а также устроили инсталляцию — развесили на деревьях игрушки в форме бочек с ядерными отходами.

Аналогичный пикет прошел в Нижнем Тагиле 8 декабря, активисты партии «Яблоко» провели пикет-сбор подписей против ввоза в Свердловскую область 600 тонн обеднённого гексафторида урана из Германии. За час им удалось собрать порядка 30 подписей.