В Екатеринбурге вновь прошел пикет против ввоза урановых хвостов
Сегодня, 11:59Здоровье и экологияФото: Znak.com
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В минувшие выходные на Урале вновь прошел пикет против ввоза из Германии урановых хвостов. Акция состоялась в Екатеринбурге, в ней приняли участие не более восьми человек, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Активисты собрались в парке 50-летия ВЛКСМ. Они час простояли в парке с плакатами, а также устроили инсталляцию — развесили на деревьях игрушки в форме бочек с ядерными отходами.
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Аналогичный пикет прошел в Нижнем Тагиле 8 декабря, активисты партии «Яблоко» провели пикет-сбор подписей против ввоза в Свердловскую область 600 тонн обеднённого гексафторида урана из Германии. За час им удалось собрать порядка 30 подписей.
Ранее «Росатом» объяснил, что отвальный гексафторид урана (ОГФУ) не является радиоактивными отходами, потому что подлежит использованию в качестве сырья для обогащения и изготовления урановой продукции.
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