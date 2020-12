ФАС признала сговор компаний уральского депутата при закупке лекарств для онкоцентра

Комиссия управления ФАС по Свердловской области призналась в наличии сговора при закупке лекарств компаниями, которых подозревают в связи с депутатом регионального Заксобрания Александром Серебренниковым.

Данные ведомства гласят, что в сговоре принимали участие фирмы «САВ-Мед», «САВ-Фарм» и аптека «Вербена-Фарма». Данными компаниями в разные промежутки времени владел депутат Серебренников. В прошлом году три организации приняли участие в торгах на поставку лекарства «Паклитаксел» для онкологического диспансера в Свердловской области. Предполагается, что административное дело возбудят на основании решения антимонопольщиков. Все три организации с претензиями в свою сторону не согласились. Мы считаем, что ФАС сделала неверные выводы. ФАС — карательный орган, и ему нужно покарать. Будем обжаловать решение, и суд выберет истинную позицию,цитирует Е1 слова представителя одного из ответчиков. Напомним, 4 декабря стало известно, что Свердловское УФАС нашло нарушения при проведение конкурсов компаниями, принадлежащими депутату Серебренникову. Установлено, что компании находились в выигрышном положении, зная о планах друг друга. ФАС обвинила свердловские фарм-компании в махинациях при проведении аукционов

