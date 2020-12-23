ФАС признала сговор компаний уральского депутата при закупке лекарств для онкоцентра

Данные ведомства гласят, что в сговоре принимали участие фирмы «САВ-Мед», «САВ-Фарм» и аптека «Вербена-Фарма». Данными компаниями в разные промежутки времени владел депутат Серебренников. В прошлом году три организации приняли участие в торгах на поставку лекарства «Паклитаксел» для онкологического диспансера в Свердловской области.