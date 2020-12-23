Мисс Екатеринбург выгнали из автобуса за снятую «на время» маску

Мисс Екатеринбург выгнали из автобуса за снятую «на время» маску

Сегодня, 21:02Здоровье и экологияPhoto: личная страница Елизаветы Аниховской в Instagram
По дороге из Асбеста в автобусе на Елизавету Аниховскую, мисс Екатеринбург 2016 года, составили административный протокол за то, что девушка была без маски.

Елизавета не стала подписывать документ. По ее мнению, маску она сняла ненадолго и тогда, когда рядом никого не было. Об этом девушка рассказала на своей личной странице в Instagram.

Находясь в полицейской машине, Елизавета попыталась объяснить сотрудникам правоохранительных органов, почему оказалась без маски, но ей все равно оформили протокол. Когда девушка вернулась в автобус, чтобы забрать вещи, остальные пассажиры начали критиковать ее за нарушение «ковидного» режима.

Как рассказали изданию Ура.ру в управлении ГИБДД по Свердловской области, полицейские попросили девушку не подвергать опасности себя и окружающих, однако Елизавета не отреагировала, что и повлекло за собой оформление протокола.

Напомним, в Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора провели проверку соблюдения масочного режима в общественных местах. Среди выявленных нарушений — отсутствие масок на таксистах.

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