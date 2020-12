Мисс Екатеринбург выгнали из автобуса за снятую «на время» маску

По дороге из Асбеста в автобусе на Елизавету Аниховскую, мисс Екатеринбург 2016 года, составили административный протокол за то, что девушка была без маски.

Елизавета не стала подписывать документ. По ее мнению, маску она сняла ненадолго и тогда, когда рядом никого не было. Об этом девушка рассказала на своей личной странице в Instagram. Находясь в полицейской машине, Елизавета попыталась объяснить сотрудникам правоохранительных органов, почему оказалась без маски, но ей все равно оформили протокол. Когда девушка вернулась в автобус, чтобы забрать вещи, остальные пассажиры начали критиковать ее за нарушение «ковидного» режима. Как рассказали изданию Ура.ру в управлении ГИБДД по Свердловской области, полицейские попросили девушку не подвергать опасности себя и окружающих, однако Елизавета не отреагировала, что и повлекло за собой оформление протокола. Напомним, в Екатеринбурге специалисты Роспотребнадзора провели проверку соблюдения масочного режима в общественных местах. Среди выявленных нарушений — отсутствие масок на таксистах. В Екатеринбурге Роспотребнадзор оштрафовал таксистов за езду без маски

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter