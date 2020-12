Нижний Тагил назван одним из безопасных городов по проценту заболевших COVID-19

Роспотребнадзор назвал Нижний Тагил одним из наименее опасных городов Свердловской области по проценту заболевших коронавирусом.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области назвало самые опасные и самые безопасные города региона по проценту заражаемости COVID-19. В список самых опасных вошла Ревда (2,79%), а самым безопасным оказался Каменск-Уральский (0,82%), пишет Ура.ру со ссылкой на статистику ведомства. Для расчета были взяты данные Росстата по численности населения городов региона. От этого количества был высчитан процент зараженных. В результате в Ревде с начала пандемии коронавируса заболели 2,79% горожан, в Березовском — 2,11%, а в Екатеринбурге 2,04%. Низкий процент заражения сохраняется три месяца подряд в Каменск-Уральском (0,821%), где проживает 166 тысяч человек. Немного выше оказался процент в Серове (0,0823%), Асбесте (0,825%) и Нижнем Тагиле (0,98%). Напомним, по данным на 23 декабря в Свердловской области количество заболевших коронавирусом в области составляет более 54,9 тысячи человек.

