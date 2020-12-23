Нижний Тагил назван одним из безопасных городов по проценту заболевших COVID-19

Нижний Тагил назван одним из безопасных городов по проценту заболевших COVID-19

Сегодня, 11:03Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Роспотребнадзор назвал Нижний Тагил одним из наименее опасных городов Свердловской области по проценту заболевших коронавирусом.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области назвало самые опасные и самые безопасные города региона по проценту заражаемости COVID-19.

В список самых опасных вошла Ревда (2,79%), а самым безопасным оказался Каменск-Уральский (0,82%), пишет Ура.ру со ссылкой на статистику ведомства.

Для расчета были взяты данные Росстата по численности населения городов региона. От этого количества был высчитан процент зараженных.

В результате в Ревде с начала пандемии коронавируса заболели 2,79% горожан, в Березовском — 2,11%, а в Екатеринбурге 2,04%.

Низкий процент заражения сохраняется три месяца подряд в Каменск-Уральском (0,821%), где проживает 166 тысяч человек. Немного выше оказался процент в Серове (0,0823%), Асбесте (0,825%) и Нижнем Тагиле (0,98%).

Напомним, по данным на 23 декабря в Свердловской области количество заболевших коронавирусом в области составляет более 54,9 тысячи человек.

Stories:
КоронавирусНижний Тагил
Related news:
Нижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы