Общественники попросили мэрию Тагила открыть больше пунктов по приему батареек

Общественники-экологи попросили администрацию Нижнего Тагила открыть больше пунктов по приему батареек.

Письмо на имя заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егору Копысову направил председатель Регионального общественного объединения Свердловской области «Чистый Урал» Дмитрий Есин. В письме указано, что с начала замеров ТКО в Нижнем Тагиле были обнаружены факты того, что в городе не хватает пунктов приема батареек. Из-за этого часть этих опасных и особо опасных отходов попадает в контейнеры для ТКО и увозится на полигон. На данный момент МБУ Служба экологической безопасности помогает собирать и утилизировать опасные отходы люминесцентных, энергосберегающих ламп и термометров. На базе этого учреждения мы предлагаем создать пункт приёма, транспортировки и утилизации батареек,рассказал редакции TagilCity.ru Дмитрий Есин. Пункты предполагают разместить в каждом районе и дворе Нижнего Тагила, это поможет увеличить процент утилизации особо опасных отходов. В случае отсутствия денежных средств в городском бюджете, предлагается направить заявку на финансирование в рамках национального проекта «Экология». Напомним, в Нижнем Тагиле начало работу Всероссийское общественное движение «Волонтеры экологи». Оно занимается соблюдением законодательства в области природоохраны, в частности, установкой контейнеров для раздельного сбора мусора. В Нижнем Тагиле начало работу Всероссийское общественное движение «Волонтеры экологи»

