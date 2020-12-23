Общественники попросили мэрию Тагила открыть больше пунктов по приему батареек

В письме указано, что с начала замеров ТКО в Нижнем Тагиле были обнаружены факты того, что в городе не хватает пунктов приема батареек. Из-за этого часть этих опасных и особо опасных отходов попадает в контейнеры для ТКО и увозится на полигон.