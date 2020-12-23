Прокуратура проверит главную свалку Екатеринбурга после сообщений о загрязнении реки

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что активисты взяли пробы воды в реке Крутиха. Она протекает возле полигона «Северный», куда свозятся отходы со всего Екатеринбурга. При этом уровень железа в воде был превышен в 10 раз, а уровень марганца — в 93 раза. Экологи отмечают, что это может отразиться на соседних регионах.