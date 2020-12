Прокуратура проверит главную свалку Екатеринбурга после сообщений о загрязнении реки

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению в СМИ о загрязнении реки Крутиха, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка организована в связи с возможным нарушением правил эксплуатации полигона ТБО «Северный». К проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также Управления Роспотребнадзора региона. В ходе проверки будут взяты пробы воды, проведено исследование для установления причины загрязнения водного объекта. Кроме того, специалисты определят размер ущерба, который был причинен окружающей среде. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что активисты взяли пробы воды в реке Крутиха. Она протекает возле полигона «Северный», куда свозятся отходы со всего Екатеринбурга. При этом уровень железа в воде был превышен в 10 раз, а уровень марганца — в 93 раза. Экологи отмечают, что это может отразиться на соседних регионах.

