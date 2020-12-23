В Свердловской области более 60% жителей привились от гриппа

В Свердловской области более 60% жителей привились от гриппа

Сегодня, 21:56Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Свыше 60% населения Свердловской области поставили себе прививки от гриппа, сообщает пресс-служба управления областного Роспотребнадзора.

В период с 14 по 20 декабря в регионе не выявлено случаев гриппа, но зафиксировано 35 747 заболевших ОРВИ. Таким образом уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 26,4%. В общей сложности заболеваемость снизилась на 5%.

В Екатеринбурге на минувшую неделю было зарегистрировано 16 925 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 13,6%, но ниже уровня прошлой недели на 4%.

Также 3 672 случая внебольничных пневмонии было зафиксировано за предыдущую неделю, это ниже прошлых показателей на 23%.

Напомним, 12 декабря в ходе профилактической акции по вакцинации от гриппа в Дзержинском районе Нижнего Тагила прививки поставили 150 человек.

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