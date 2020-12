В Свердловской области более 60% жителей привились от гриппа

Свыше 60% населения Свердловской области поставили себе прививки от гриппа, сообщает пресс-служба управления областного Роспотребнадзора.

В период с 14 по 20 декабря в регионе не выявлено случаев гриппа, но зафиксировано 35 747 заболевших ОРВИ. Таким образом уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 26,4%. В общей сложности заболеваемость снизилась на 5%. В Екатеринбурге на минувшую неделю было зарегистрировано 16 925 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 13,6%, но ниже уровня прошлой недели на 4%. Также 3 672 случая внебольничных пневмонии было зафиксировано за предыдущую неделю, это ниже прошлых показателей на 23%. Напомним, 12 декабря в ходе профилактической акции по вакцинации от гриппа в Дзержинском районе Нижнего Тагила прививки поставили 150 человек. В Нижнем Тагиле во время профилактической акции прививки поставили 150 горожан

