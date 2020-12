В Свердловской области еще 402 человека заразились коронавирусом

В Свердловской области за сутки с 22 по 23 декабря подтверждено еще 402 случая заболевания коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

В Свердловской области число заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 55 тысяч человек. Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там выявлено 165 случаев заболевания. Остальные случаи подтверждены среди жителей Алапаевска, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Богдановича, Белоярского городского округа, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Тавдинского и Шалинского городских округов. В общей сложности количество зараженных составляет 55 341 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии составляет 586 человек, из них 348 помещены в реанимацию, в том числе 230 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 3509 человек. В России за прошедшие сутки было выявлено 27 250 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших достигло 2 933 753 человек. Количество выписанных за сутки из больниц пациентов после выздоровления почти равно числу заболевших. Из больниц по выздоровлению выписано 405 пациентов. В общей сложности количество вылечившихся составляет 47 658 человек. В России за сутки выписано из больниц 24 447 человек, а всего выздоровевших насчитывается 2 343 967 человек. За сутки в Свердловской области зарегистрировано 16 летальных случаев коронавируса. В общей сложности число умерших уральцев составляет 1376 человек. В России подтверждено 549 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии скончались 52 461 россиян.

