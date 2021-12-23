Диспансеризация населения будет продолжаться в России

Диспансеризация населения будет продолжаться в России
Диспансеризация населения будет продолжаться в России
Сегодня, 16:19Здоровье и экологияФото: 1MI
Несмотря на ситуацию с COVID-19, в России будет продолжаться диспансеризация населения и оказываться плановая медицинская помощь для граждан. Об этом рассказал на ежегодной пресс-конференции глава государства Владимир Путин.

В связи с пандемией коронавируса, пришлось менять маршрутизацию пациентов и отдавать учреждения под ковидные госпитали. В первую волну наблюдался дефицит СИЗов, но сейчас проблем с этим нет, отметил президент.

Одно из направлений в медицине сейчас не только профилактика, но и постковидное восстановление. Система диспансеризации должна работать устойчиво, независимо от COVID-19, рассказал Владимир Путин.

Напомним, поликлиника на ЦГБ № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле станет «бережливой», там продолжается ремонт. Идет работа по оптимизации прохождения диспансеризации населения, распределению потоков пациентов и разработке электронной очереди на все медицинские услуги.

Сюжеты:
Эксклюзив
Материалы по теме:
Владимир Путинмедицинадиспансеризацияпресс-конференциякоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы