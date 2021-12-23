Диспансеризация населения будет продолжаться в России

В связи с пандемией коронавируса, пришлось менять маршрутизацию пациентов и отдавать учреждения под ковидные госпитали. В первую волну наблюдался дефицит СИЗов, но сейчас проблем с этим нет, отметил президент.
Одно из направлений в медицине сейчас не только профилактика, но и постковидное восстановление. Система диспансеризации должна работать устойчиво, независимо от COVID-19, рассказал Владимир Путин.
Напомним, поликлиника на ЦГБ № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле станет «бережливой», там продолжается ремонт. Идет работа по оптимизации прохождения диспансеризации населения, распределению потоков пациентов и разработке электронной очереди на все медицинские услуги.