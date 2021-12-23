Удобство с крысами: тагильчане, УК и застройщики высказались о мусоропроводах

Мусоропроводы появились в России в 40-х годах прошлого столетия и, казалось бы, произвели настоящий фурор среди жителей. Доказательством служит тот факт, что практически во всех девятиэтажках XX века в Нижнем Тагиле есть данное устройство. Но что думают тагильчане, управляющие компании, застройщики и экологи, оценив все достоинства и недостатки мусоропроводов на собственном опыте в течение долгого времени.
Основное преимущество мусоропроводов — в облегчении утилизации мусора. Тагильчане отмечают, что загрузочный клапан находится в подъезде между этажей, поэтому для выноса отходов достаточно пройти несколько ступеней.
Это очень удобно, никуда идти не нужно. Вышел в тапочках и выбросил. Я однозначно за, говорит житель Вагонки Станислав.
Помимо этого, мусоропровод облегчает жизнь маломобильным группам населения или пожилым людям. Особенно зимой, когда у подъездов очень скользко, сообщает житель Вагонки Евгений. Также по мнению части тагильчан и УК, мусоропровод необходим жителям верхних этажей, так как путь до контейнерной площадки занимает больше времени, чем путь до мусоропровода.
Кто живет на 7-9 этаже, им нужен. Вот и вся разница, рассказывает начальник отдела по работе с населением УК «Тагил строй» Сергей Калашников.
Противоположную точку зрения высказал экообщественник Андрей Волегов. По его словам, отсутствие неприятных запахов и насекомых на лестничных проемах, а иногда и в квартирах, — большее преимущество по сравнению с мусором в шаговой доступности. А дорога до контейнерной площадки занимает немного времени.
Говорят, что какая-нибудь бабушка будет ругаться, так как ей нужно будет выносить на улицу мусор. Вот бабушка живет на каком-то этаже. Она, когда выходит из квартиры, либо поднимается на 9 ступенек вверх, либо на 9 ступенек вниз. Но когда она будет выходить выбрасывать мусор на площадку, нужно зайти в лифт и пройти на шесть ступенек,рассказывает он.
Контейнер с ТКО в доме с мусоропроводом находится в закрытом помещении, поэтому двор остается чистым, говорит тагильчанка Елена. С ее слов, контейнерные площадки привлекут бродячих животных. А если жильцы дома будут ставить пакеты рядом с баками, место хранения мусора превратится в свалку.
А вот жительница Вагонки Ольга говорит об обратном. Летом мусоровозы, с ее слов, останавливаются у каждого подъезда, забирают и прессуют мусор. И с бункера течет неприятно пахнущая жидкость от отходов.
Летом невозможно. На солнце до тошноты пахнет. На асфальте огромные пятна. Дети ходят, животные домашние. Большой минус. И это именно у домов с мусоропроводом. То есть он у каждого подъезда стоит, насыпал, спрессовал, и все это тянется вдоль всего дома, рассказывает она.
Контейнерные площадки, по мнению Ольги, делают двор чище, так как мусоровоз подъезжает и забирает ТКО в одном месте.
При правильном использовании мусоропровод не источает неприятный запах мусора и не становится источником насекомых.
У нас в подъезде чистоплотные и адекватные соседи, которые выбрасывают мусор в небольших пакетах. И не ставят их рядом. И управляющая компания хорошо прибирает подъезд, поэтому нет запаха или разной живности, говорит жительница дома № 5 на ул. Захарова — Екатерина.
Но немногим везет с понимающими, как пользоваться устройством, соседями. Так, Евгения — жительница дома № 35 на Черноисточинском шоссе возмущается, что от мусоропровода в подъезде появляется не только неприятный запах, но и тараканы и крысы.
В нашем подъезде мусоропровод вообще не обслуживали. То есть УК «Стройкомплекс» не производила никакой обработки, не прочищала мусоропровод. Ну и жители, конечно, свиньи настоящие были. Постоянно складывали мусорные мешки, если они не входили в мусоропровод, в подъезде. В итоге были полчища тараканов, крысы у подъезда. рассказывает она.
Об этой же проблеме говорят и представители управляющей компании. Со слов председателя «ТСЖ Зари № 84» Евгения Бычкова, жители иногда обращаются с просьбой потравить крыс или тараканов.
Обычная рабочая ситуация. Кто-то говорит: «Крысы побежали». Ну, что делать, идем травить крыс. Там действительно заводятся разные животные. Это обычная нормальна работа — обслуживание мусоропровода,комментирует представитель УК «Тагил строй» Сергей Калашников.
Нередко из-за халатности жильцов отходы налипают на стенки вентиляционной трубы мусоропровода и возникает неприятный запах в подъезде.
Выбрасывается органика: тухлые дыни, арбузы. Это же все налипает в мусоропроводе, все это воняет, перегнивает, бактерии всякие, запахи. Я, допустим, с любого этажа поднимаюсь и спускаюсь пешком. Мне один раз такой же сторонники здорового образа жизни сказал: «Вот ты там ходишь, а мусоропровод же пахнет». Он прав: запахи все стоят, говорит экообщественник Андрей Волегов.
Более того, мусоропроводы небезопасны из-за риска возникновения пожаров. Жильцы выбрасывают непотушенные сигареты в загрузочный клапан и окурок попадает в контейнер с отходами.
У нас постоянно они горят, потому что жильцы курят на площадках и бросают сигареты. Вот у нас недавно был пожар на ул. Восточная, 27. За последнее время: Красная, 8; Дружинина, 33; Захарова, 9. Это надо рассматривать как источник пожаров. Сегодня пошла такая тенденция, что люди собирают подписи, чтобы заварить мусоропроводы. Это в целях безопасности просто необходимо, рассказала редакции TagilCity.ru директор УК «Муринские пруды» Наталья Шохова.
О подобных случаях рассказывает и жительница дома № 35 на Черноисточинском шоссе — Евгения:
Мы несколько раз горели. То есть кто-то курил на площадке и бросал окурки в мусоропровод. Мусор, соответственно, начинал загораться, подъезд в дыму. Если летом еще курили у подъезда, то зимой к нам пожарные только так ездили.
Обслуживанием мусоропроводов в домах занимается управляющая компания, рассказывает представитель одной из УК города. С его слов, регламентирует требования по содержанию мусоропроводов СанПиН.
Нужно ежемесячно обеззараживать, проводить дезинфекцию, дератизацию помещения мусоросборной камеры. Клапаны нужно промывать, дезинфицировать раз в неделю. Также раз в месяц нужно внутреннюю поверхность ствола очищать. Добавлю, что плановый ремонт мусоропроводов и камер производится один раз в пять лет. Кто это делает?сказал представитель управляющей компании.
При должном обслуживании и, конечно, при аккуратных жильцах, мусоропровод не приносит проблем. Так, представитель УК «Тагил Строй» Сергей Калашников говорит, что они выполняют все требования. О том, что жалоб от жильцов нет, сообщает и секретарь УК «Городок» Юлия Ильющенко:
Жалоб нет. У нас два дома всего с мусоропроводами, у остальных мусорные стоянки.
Стоит отметить, что в настоящее время застройщики отказались от мусоропроводов в подъезде. Директор по стратегическому развитию строительной компании «Магнитострой» Дмитрий Кабачевский говорит, что мусоропроводы при строительстве влияют на удорожание строительного объекта.
Должно быть специальное помещение под него, должен быть противопожарный закуток. Для строителей его строительство слишком трудозатратно. И в практике УК — это проблема, потому что все туда наваливают, и мусор стоит до 3 этажа. Законом ничто не запрещает сделать мусорные площадки и поставить контейнеры, сказал он.
А учредитель строительной компании «Юпитер-НТ» Сергей Перезолов удивляется подобному вопросу. По его словам, мусоропроводы неэкологичны, так как от них в подъезде становится грязно и появляется запах, более того, заводятся насекомые и крысы.
Наша строительная компания никогда не строила мусоропроводы в домах и мы противники этого, говорит застройщик.
Инженер-эколог, активист общественного движения «Стерлитамак, дыши» Ольга Баландина считает, что мусоропровод вреден для жителей квартир. Дом, отмечает она, — это не только квартира, но и вся планета.
Главный вопрос: что такое для тебя твой дом? Если для тебя это только твоя квартира, то, конечно, да. Для тебя мусоропровод — это хорошо. То есть вышел из квартиры, выбросил мусор и все. И тебе без разницы, что произойдет с твоим мусором, сколько он лет будет гнить и так далее. Кто-то пошире смотрит, говорит она.
Эколог выступает за раздельный сбор мусора, поэтому мусоропровод при сознательном обращении с ТКО жильцам и не требуется.
Вообще это безответственно, то есть ты взял мешочек, выкинул и тебя вообще ничего не волнует.