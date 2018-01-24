Екатеринбурженка Юлия Савиновских пройдёт психиатрическую экспертизу по решению суда
Екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой ранее опека отобрала двух приёмных детей, пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Такое решение вынес суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
Защитник Савиновских уверен, что экспертиза покажет отсутствие у Юлии каких-либо психических заболеваний, которые являются преградой для воспитания детей. Ранее он со своей подопечной собирались настаивать на проведении такого исследования, однако не стали дублировать постановление судьи.
Экспертиза в Свердловской областной психиатрической больнице назначена на 24 января. Судебный процесс возобновится 5 февраля.
Прежние исследования, напомним, описывали Юлию Савиновских как адекватную женщину, способную выполнять обязанности заботливого родителя.
На заседании суда, которое прошло накануне, показания давали два свидетеля: представитель опеки и воспитатель детдома, где сейчас живут приёмные сыновья Савиновских. О том, что рассказали они в суде, передал защитник Юлии Савиновских:
Опека же уверена, что детям будет в детдоме лучше, чем в семье. Дескать их там (в детдоме) лечат, развивают и вообще – приходите все к нам. Опека постоянно апеллировала такими понятиями, как нравственность. По их мнению, удалять грудь – безнравственно и это может нанести психологический вред детям. При этом они говорят, что у Юли мужской тип поведения цитирует адвоката Znak.com.
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