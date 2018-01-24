Екатеринбурженка Юлия Савиновских пройдёт психиатрическую экспертизу по решению суда

Защитник Савиновских уверен, что экспертиза покажет отсутствие у Юлии каких-либо психических заболеваний, которые являются преградой для воспитания детей. Ранее он со своей подопечной собирались настаивать на проведении такого исследования, однако не стали дублировать постановление судьи.

На заседании суда, которое прошло накануне, показания давали два свидетеля: представитель опеки и воспитатель детдома, где сейчас живут приёмные сыновья Савиновских. О том, что рассказали они в суде, передал защитник Юлии Савиновских:

Опека же уверена, что детям будет в детдоме лучше, чем в семье. Дескать их там (в детдоме) лечат, развивают и вообще – приходите все к нам. Опека постоянно апеллировала такими понятиями, как нравственность. По их мнению, удалять грудь – безнравственно и это может нанести психологический вред детям. При этом они говорят, что у Юли мужской тип поведения цитирует адвоката Znak.com.