Эпидемии гриппа в Нижнем Тагиле пока нет

Группы в ряде детских садов Нижнего Тагила закрываются на карантин. Родителей обеспокоило, что привести ребенка в садик после карантина нужно с обязательным результатом мазка на грипп из поликлиники.

У нас группу закрыли на карантин и сказали без результатов мазка на грипп никому не приходить. Неужели эпидемия рассказала жительница Нижнего Тагила.

В Администрации Нижнего Тагила пояснили, что в городе есть некоторый рост заболеваемости ОРВИ, а сдача мазка на грипп – профилактическая мера.

Эпидемии гриппа, как таковой нет. Есть ОРВИ, а это больше простудное заболевание. Когда мы закрываем на карантин по ОРВИ, в любом случае просим родителей, чтобы они сдали мазок на грипп. Потому что нам надо понимание – пришел грипп в город или нет сообщил заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров.

В МАДОУ «Детство» рассказали, что массового закрытия групп на карантин нет, в этом объединении детских садов только 2 группы закрыты по заболеваемости ОРВИ.

Только 2 группы ушли на карантин по ОРВИ. Заболеваемость, скорее всего, связана с похолоданием. Массово ничего такого не наблюдается сообщила директор МАДОУ «Детство» Надежда Шадрина.

Официальной информации о наличии эпидемии в Нижнем Тагиле пока нет. А сдача анализов - контрольная мера по отслеживанию распространения заболевания в целях безопасности горожан.