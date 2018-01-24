Не ребенок и не взрослая: тагильчанку 17 лет не берут в стационарные больницы города

Юной тагильчанке стало плохо сначала в магазине, а потом в школе. Но врачи не принимают ее ни в одной больнице города. С высоким давлением она ездит с мамой по медучреждениям с 20 января. Медики не берут девушку на госпитализацию в стационары и советуют вызывать скорую помощь при каждом скачке давления. При этом, по словам самой девушки, чувствует она себя очень плохо. У нее кружится голова, она испытывает слабость, а дома возле нее постоянно дежурят родные.

Все началось в субботу, дочери стало плохо в магазине, я за ней приехала, довезла до бабушки. Мы померили давление, оно было 160/100. Мы вызвали скорую, скорая приехала, ей сделали кардиограмму и увезли в 3 городскую больницу на Кузнецкого. Там ее осмотрел невропатолог, кардиолог, терапевт, сделали флюорографию и сказали, что все нормально. Отправили домой. Никаких рекомендаций не дали. В воскресенье она пробыла дома, все было более-менее стабильно. Дома я каждый час мерила ей давление рассказала мама юной тагильчанки.

По словам матери, в понедельник дочь пошла в школу. Но после второго урока позвонила и сообщила, что ей снова плохо, школьный врач вызвала скорую помощь. Карета скорой помощи доставила девушку в больницу на Вагонке.

После второго урока ей стало плохо, говорит, что закружилась голова, потемнело в глазах. У нее был с собой аппарат для измерения давления. Она померила – давление 158/80. Она выпила таблетку, которую я дала ей с собой на экстренный случай, потом пошла вниз к школьному врачу. Она померила ей давление, было уже 146. Вызвали скорую. Скорая ехала час. За это время я уже приехала к школе. Скорая приехала и дочке поставили 2 укола. Они повезли нас в больницу на Вагонку. Там осматривала невропатолог, она сказала, что не видит никаких отклонений и признаков для госпитализации. Я спросила, будет ли ее смотреть терапевт? Сказали, что у них нет лицензии, для того, чтобы смотрел терапевт. А педиатров в больнице нет. Мне тыкали в лицо нормативными документами об отсутствии лицензии. То есть, дочери еще нет 18 лет и лечить как взрослого ее не могут и надо ехать в детскую больницу продолжила рассказ мама девушки.

Мама и дочь приехали в стационар детской больницы на Кузнецкого, 10. Но и там им отказали в приеме, так как девушке уже 17 лет. По словам мамы, в больнице пояснили, что стационар может принять ребенка до 14 лет включительно. Затем было принято решение обратиться к участковому врачу, которая в этот день вела прием с 15:00 до 18:00.

Участковая сказала, что это вообще ненормально и посоветовала нам ехать в больницу на горке, на Карла Либкнехта. Там детский стационар, в который по всем признакам должны положить и обследовать. Там нам сказали, что они принимают детей до 15 лет. Просто замкнутый круг! Я просила дать мне рекомендации, раз уж нас все-таки привезли в больницу. Я не могу заниматься самолечением дочери, а облегчить ее состояние как-то надо. Только в понедельник в 7 часов вечера, когда я уже расплакалась в больнице на Красном Камне, доктор расписала нам лечение, и то просто по-человечески, неофициально поделилась тагильчанка.

На сегодняшний день, как сообщила мама девушки, они повторно обратились к участковому и ее дочери дали больничный и направление на анализы. Дома родители посоветовались и решили ехать на лечение в Екатеринбург.

Дневной стационар смогли предложить только на Вагонке, так как по месту жительства его теперь нет. Есть еще на ГГМ, но там все места заняты. Ездить с таким давлением каждый день на Вагонку – тоже не вариант. На выходные записались на платную диагностику в Екатеринбург. У нас на руках есть выписка из больницы, где прописано, что у ребенка давление 160/100 и в госпитализации она не нуждается. И единственный выход для лечения – «вызывайте скорую». А в вызове нам потом отказали, сказали, что если у ребенка нет температуры, то и вызывать нечего. Причем, сначала я разговаривала с медсестрой, потом трубку взял врач, который ездит на вызовы, и выслушав, что ребенка мотает из стороны в сторону и слабость, сказал, что это нормальная ситуация при таком давлении. А что ребенку 17 лет и у нее так скачет давление – это нормально возмущается жительница Нижнего Тагила.

В течение 5 дней семья объезжала больницы и родители пытались помочь своему ребенку. В субботу девушка отправится лечиться в Екатеринбург, так как не смогла сделать это в родном городе.

Напомним, еще летом бывший министр здравоохранения Игорь Трофимов рекомендовал тагильчанам возить своих детей к докторам в Екатеринбург из-за нехватки врачей узких специальностей.