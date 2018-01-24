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Свердловский «Магнит» судится с Евгением Куйвашевым за право разбрасывать мусор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский «Магнит» судится с Евгением Куйвашевым за право разбрасывать мусор

24 января, 15:25Здоровье и экология
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