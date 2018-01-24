Свердловский «Магнит» судится с Евгением Куйвашевым за право разбрасывать мусор

Торговая сеть «Магнит» подала иск в областной суд к губернатору региона Евгению Куйвашеву и Заксобранию Свердловской области. Компания требует отменить статью 15-1 Закона «Об административных нарушениях».

Этой статьей закона предусмотрено наказание за складирование мусора и твердых бытовых отходов в местах, не предусмотренных для их сбора. За нарушение закона правительством области предусмотрен штраф в размере до 5 000 рублей для горожан, от 10 000 до 30 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 1 млн рублей для организаций.

Как уточнили в суде, ранее «Магнит» уже выплачивал штраф в 100 000 рублей за нарушение статьи. Торговая сеть пыталась оспорить приговор в региональном арбитражном суде, однако это ей не удалось.

В своем иске «Магнит» утверждает, что наказание за такие нарушения находится в компетенции государственных органов власти, а также в статье не значится конкретная норма выброшенных отходов. В Екатеринбурге уже завершилось предварительное заседание, основное заседание по иску пройдет 20 февраля, пишет интернет-газета Znak.