Коровин включил в экологический протест в Нижнем Тагиле вопросы чистой воды и воздуха

Организацию Всероссийского экологического протеста в Нижнем Тагиле взял на себя активист Илья Коровин. К общероссийским тезисам общественник добавил дополнительно частные экологические вопросы Нижнего Тагила. Как правило, при расширении повестки подобных мероприятий организаторы рассчитывают на увеличение числа участников.

23 января тагильчанин получил официальное разрешение от администрации Нижнего Тагила на проведение мероприятия. Оно пройдет 3 февраля в 13.00 у подножья Лисьей горы. К экологическому митингу примкнули уже более 20 регионов России.

1 Проекты по очистке воды и воздуха будут реализованы в Нижнем Тагиле в 2019-2024 годах Фото В Нижнем Тагиле в 2019-2024 годах планируется реализовать экологические проекты «Чистый воздух» и «Сохранение уникальных водных объектов». Всего в Свердловской области будут осуществлены пять экопроектов.