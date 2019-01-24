Коровин включил в экологический протест в Нижнем Тагиле вопросы чистой воды и воздуха
В разных регионах страны акция посвящена мусорной реформе, объявленной в январе 2019 года. Однако в Нижнем Тагиле общественник Коровин вынес на повестку также вопросы очистки воды в Черноисточинском пруду и воздуха от вредных выбросов с промышленных предприятий.
Организацию Всероссийского экологического протеста в Нижнем Тагиле взял на себя активист Илья Коровин. К общероссийским тезисам общественник добавил дополнительно частные экологические вопросы Нижнего Тагила. Как правило, при расширении повестки подобных мероприятий организаторы рассчитывают на увеличение числа участников.
23 января тагильчанин получил официальное разрешение от администрации Нижнего Тагила на проведение мероприятия. Оно пройдет 3 февраля в 13.00 у подножья Лисьей горы. К экологическому митингу примкнули уже более 20 регионов России.
Напомним, проект «Чистый воздух» и реабилитация Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле уже запланированы рамках пяти экологических проектов Свердловской области на 2019-2024 годы.
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