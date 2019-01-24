Операция по стенированию почечной артерии впервые прошла в Нижнем Тагиле

Стенирование почечной артерии впервые провели в Нижнем Тагиле. Операция выполнялась в городской больнице №4.

По словам хирурга сосудистого отделения горбольницы №4 в Нижнем Тагиле Никиты Никешина, данная операция позволяет устранить причину повышения артериального давления, уменьшить потребность в лекарствах, а также улучшить почечный кровоток и сохранить пациенту почку.