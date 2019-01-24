Операция по стенированию почечной артерии впервые прошла в Нижнем Тагиле
В городской больнице №4 в Нижнем Тагиле впервые была проведена операция по стенированию почечной артерии.
Стенирование почечной артерии впервые провели в Нижнем Тагиле. Операция выполнялась в городской больнице №4.
По словам хирурга сосудистого отделения горбольницы №4 в Нижнем Тагиле Никиты Никешина, данная операция позволяет устранить причину повышения артериального давления, уменьшить потребность в лекарствах, а также улучшить почечный кровоток и сохранить пациенту почку.
Для проведения данной операции необходима специальная рентгенохирургическая операционная, которая должна быть оборудована высокоточным оборудованием.
В Нижнем Тагиле стенирование почечной артерии производится с применением эндоваскулярных технологий, что позволяет сократить период восстановления поле операции, сообщает «Тагильский рабочий».
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