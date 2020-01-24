Уральские врачи впервые провели операцию на сердце через небольшой разрез

Ранее пациенту приходилось рассекать грудину. Новый метод осуществляется через мини-доступ и позволяет производить разрез длиной шесть сантиметров, что обеспечивает более раннее восстановление больного.

Сотрудники Свердловской клинической больницы рассказали, что впервые такая операция была проведена 44-летнему жителю Первоуральска. Благодаря новому методу, мужчине нужно было провести в больнице чуть больше недели. Малоинвазивный метод является более щадящим для организма, по сравнению с традиционным полостным.