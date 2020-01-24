Уральские врачи впервые провели операцию на сердце через небольшой разрез
Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 впервые выполнили операцию на митральном клапане сердца малоинвазивным способом, сообщает ИА ««Уральский меридиан».
Ранее пациенту приходилось рассекать грудину. Новый метод осуществляется через мини-доступ и позволяет производить разрез длиной шесть сантиметров, что обеспечивает более раннее восстановление больного.
Сотрудники Свердловской клинической больницы рассказали, что впервые такая операция была проведена 44-летнему жителю Первоуральска. Благодаря новому методу, мужчине нужно было провести в больнице чуть больше недели. Малоинвазивный метод является более щадящим для организма, по сравнению с традиционным полостным.
Ранее метод мини-доступа в Свердловской больнице применяли лишь во время менее сложных операций на сердце, таких как, например, вырезание доброкачественной опухоли в предсердии. Отныне малоинвазивный метод будет регулярно применяться при операциях и на митральном клапане сердца.