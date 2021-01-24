Чистая питьевая вода: какая она?

Известно, что вода, добытая из разных источников, обладает и разным химическим составом. В воде должны содержаться все соли, минералы и микроэлементы для поддержания здоровья организма. Поэтому крайне важно, где вода добывается. В России одним из самых чистых источников питьевой воды является озеро Байкал. Такую воду можно назвать уникальной, поскольку она добывается с глубины 400 метров. Официальный сайт воды Байкала в Екатеринбурге поможет в заказе настоящей и качественной воды. Байкальская вода будет полезна людям с лишним весом, поскольку способствует снижению сахара в крови и корректировке веса. Вода способна защитить клетки от радиоактивного излучения и помогает восстановить мышцы после травм.