Синоптики назвали морозы на Урале рекордными за последние 15 лет

Синоптики назвали морозы на Урале рекордными за последние 15 лет

Сегодня, 13:00Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области синоптики отметили сильнейшие с 2006 года морозы, сообщает департамент информационной политики региона.

Установившуюся погоду региональные синоптики считают аномальной для Свердловской области.

Особенно сильные морозы пришли на север региона. В Ивделе на восемь градусов температура ниже нормы. В целом, по северным города термометры показывают -28 градусов. Это редкость. В Карпинске, Среднеуральске и Краснотурьинске местное население уже звонит и жалуется, что устали жить при таком холоде, рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Синоптик отметила, что наступившие морозы являются рекордными за последние 15 лет. Последний раз подобные показатели были зафиксированы в 2006 году.

Для Екатеринбурга такая погода также не является типично. 23 января столбики термометров опускались до -30 градусов.

Специалисты гидрометеослужб прогнозируют, что это был пиковый день и более низких температур не будет. Повторение морозов в феврале специалисты считают маловероятным.

Напомним, 21 января в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Ожидалось, что местами в регионе температура воздуха опустится до -43 градусов.

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