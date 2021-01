Синоптики назвали морозы на Урале рекордными за последние 15 лет

В Свердловской области синоптики отметили сильнейшие с 2006 года морозы, сообщает департамент информационной политики региона.

Установившуюся погоду региональные синоптики считают аномальной для Свердловской области. Особенно сильные морозы пришли на север региона. В Ивделе на восемь градусов температура ниже нормы. В целом, по северным города термометры показывают -28 градусов. Это редкость. В Карпинске, Среднеуральске и Краснотурьинске местное население уже звонит и жалуется, что устали жить при таком холоде, рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. Синоптик отметила, что наступившие морозы являются рекордными за последние 15 лет. Последний раз подобные показатели были зафиксированы в 2006 году. Для Екатеринбурга такая погода также не является типично. 23 января столбики термометров опускались до -30 градусов. Специалисты гидрометеослужб прогнозируют, что это был пиковый день и более низких температур не будет. Повторение морозов в феврале специалисты считают маловероятным. Напомним, 21 января в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Ожидалось, что местами в регионе температура воздуха опустится до -43 градусов. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за 43-градусных морозов

