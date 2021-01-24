Синоптики назвали морозы на Урале рекордными за последние 15 лет

Особенно сильные морозы пришли на север региона. В Ивделе на восемь градусов температура ниже нормы. В целом, по северным города термометры показывают -28 градусов. Это редкость. В Карпинске, Среднеуральске и Краснотурьинске местное население уже звонит и жалуется, что устали жить при таком холоде, рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.