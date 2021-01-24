В Нижнем Тагиле ожидается потепление, сильный ветер и дождь со снегом

Понедельник, 25 января
Днем жителей Нижнего Тагила ожидает небольшой снег и потепление до -5 градусов. Вечером снег сменится дождем, а температура воздуха прогреется до 0 градусов. Ветер до десяти метров в секунду.
Вторник, 26 января
Пасмурный день, ночью ожидаются осадки в виде снега, температура до 0 градусов, днем и вечером до -4 градусов. Ветер до двенадцати метров в секунду.
Среда, 27 января
На протяжении дня будет держаться пасмурная погода. Небольшой снег ночью и утром. Ночью до -3 градусов, днем воздух похолодает до -6 градусов. Ветер до одиннадцати метров в секунду.