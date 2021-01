В Нижнем Тагиле за период с 23 по 24 января выявлено 35 заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

В общей сложности за время эпидемии коронавирусной инфекции выявлено 4053 заболевших тагильчанина. В Свердловской области зафиксировано 67 918 случаев COVID-19 за время пандемии, из них 392 - за прошедшие сутки. Из больниц региона выписано 60 419 свердловчан, за минувшие 24 часа - 404 человека. Зарегистрировано 15 случаев смерти от коронавирусной инфекции с 23 по 24 января. В общей сложности от инфекции скончались 1 922 человека.

