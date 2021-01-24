В Свердловской области общее число заразившихся COVID-19 приближается к 68 тысячам

В Свердловской области количество пациентов на ИВЛ превышает 200 человек

За прошедшие сутки выявлено 392 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Екатеринбурге - 175 человек. Кроме того, инфекция найдена у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского городских округов, Асбеста, Ачитского, Байкаловского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Горноуральского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сысерти, Тавды, Туринского и Шалинского городских округов.