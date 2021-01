В Свердловской области общее число заразившихся COVID-19 приближается к 68 тысячам

В Свердловской области за период с 23 по 24 января выявлено 392 новых случая COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области количество пациентов на ИВЛ превышает 200 человек За прошедшие сутки выявлено 392 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших в Екатеринбурге - 175 человек. Кроме того, инфекция найдена у жителей Алапаевска, Арамильского, Артемовского городских округов, Асбеста, Ачитского, Байкаловского и Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Горноуральского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сысерти, Тавды, Туринского и Шалинского городских округов. За время пандемии на Среднем Урале зафиксировано 67 918 заразившихся свердловчан. 480 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 207 подключены к аппаратам ИВЛ. В России выявлено 21 127 случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Москве — 3 069, Санкт-Петербурге — 2 929 и Московской области — 1 134. В общей сложности за период пандемии в России зафиксировано 3 719 400 случаев COVID-19. В Свердловской области выписали из больниц более 400 человек за период с 23 по 24 января За сутки из больниц выписали 404 человека, а за все время эпидемии коронавируса - 60 419. По России за сутки от инфекции вылечились 22 445 человек. Больше всего в Москве — 5 117, Санкт-Петербурге — 2 260 и Московской области — 1 189. За время пандемии из больниц выписано 3 131 760 пациентов. В Свердловской области зафиксировано 15 случаев смерти от COVID-19 за минувшие 24 часа За сутки зарегистрировано 15 летальных случаев от коронавирус, а за время эпидемии скончалось 1922 человека. В России за сутки от инфекции умер 491 пациент, больше всего смертельных случаев в Москве - 74, Санкт-Петербурге — 61 и в Московской области — 37.

