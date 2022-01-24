Превышение диоксида азота и других 26 загрязнителей. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Превышение диоксида азота и других 26 загрязнителей. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Превышение диоксида азота и других 26 загрязнителей. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:11Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
На прошедший неделе газоанализатор «ловил» превышение диоксида азота тагильском воздухе в два раза, а Роспотребнадзор в 2020 году нашел в атмосфере превышения 26 веществ-загрязнителей из 33 замеряемых. Читайте экологические итоги недели в Нижнем Тагиле на TagilCity.ru.

Во время ежедневных замеров воздуха газоанализатор зафиксировал превышение диоксида азота в два раза 20 января на тагильском ж/д вокзале. Еще два вещества — диоксид серы и сероводород — прибор показывал во время текущих замеров, но на 20-минутных их не обнаружил. Диоксид азота пагубно влияет на органы дыхания человека, вызывая раздражение слизистой и болезни легких. Больше всех в Нижнем Тагиле вещество выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год.

В 2020 году Роспотребнадзор в рамках реализации проекта «Чистый воздух» впервые провел масштабное исследование воздуха, (хотя проект в Нижнем Тагиле реализуется с 2017 года) отобрав 46,8 тысячи проб. Из них 1,2 тысячи (2,6%) показали неудовлетворительные результаты. Специалисты ведомства исследовали воздух на наличие 33 веществ-загрязнителей, которые наиболее приоритетны в выбросах предприятий города. Из них 26 веществ были с превышениями разовой или среднесуточной ПДК. Заборы проб проводились в пяти точках Нижнего Тагила.

В прошедшие выходные Екатеринбург накрыл удушливый смог. По мнению экологов-активистов, причиной могли стать горящие торфяники вблизи реки Исеть. В это время специалисты Роспотребнадзора обнаружили в воздухе уральской столицы превышение мелкодисперсных частиц РМ 2,5 в 1,2 раза. По данным синоптиков, смог над Екатеринбургом может задержаться до 26 января.

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