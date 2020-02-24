Тепло и снежно будет в Нижнем Тагиле в последнюю неделю февраля
Сегодня, 11:36Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В начале последней недели зимы, по данным Гисметео, в Нижнем Тагиле ожидаются мокрый снег и плюсовая температура.
Сюжеты: Нижний Тагил
25 февраля днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью похолодает до -3 градусов. Переменная облачность, временами снег. Ветер юго-западный 9 м/с.
26 февраля пройдут обильные снегопады. Температура воздуха днем составит 0 градусов, ночью — до -3 градусов. Ветер юго-восточный 11 м/с.
27 февраля днем будет -1 градус, ночью -4 градусов. Переменная облачность, снег. Ветер северо-западный 9 м/с.
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