В Италии из-за вспышки коронавируса отменяют карнавалы и закрывают школы

К вечеру 23 февраля в Италии зарегистрировано 152 случая заражения коронавирусом COVID-2019. Три человека умерли, еще 26 находятся в тяжелом состоянии.

Вирус распространился в северных областях страны — Ломбардии, Венето, Эмилии-Романьи, Лацио и Пьемонте. Там отменены все публичные мероприятия, закрыты школы и вузы. В Ломбардии прекращены службы в храме. В Милане модный показ дома Армани прошел без присутствия зрителей — по трансляции в интернете.

Кроме того, в Италии отменяют футбольные матчи, закрывают театры, кинотеатры, бары и ночные клубы. Закрыто посещение некоторых достопримечательностей — кафедрального собора Милана, оперного театра «Ла Скала», художественной галереи «Брера». В Венеции отменен ежегодный карнавал.

В регионах, где произошла вспышка коронавируса, запрещен въезд и выезд. Также Италия прекратила авиасообщение с Китаем.