От коронавируса привились 3% жителей Свердловской области

Планируется, что в регионе будут привиты 60% населения, то есть 2,57 миллиона человек. До конца февраля в область ожидают поставку еще одной партии «Спутника V». В общей сложности для вакцинации было развернуто 125 прививочных пунктов в 76 медучреждениях.