От коронавируса привились 3% жителей Свердловской области

От коронавируса привились 3% жителей Свердловской области

Сегодня, 21:25Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Первым компонентом вакцины от COVID-19 «Спутник V» привили 127,5 тысячи свердловчан. Это составляет 2,97% населения области, сообщает региональный оперштаб.

Отмечается, что на сегодняшний день поступило 171,5 тысячи доз вакцины от коронавируса, которая была разработана центром имени Николая Федоровича Гамалея. Также прибыла вакцина «ЭпиВакКорона». Она рассчитана на вакцинацию одной тысячи человек.

Планируется, что в регионе будут привиты 60% населения, то есть 2,57 миллиона человек. До конца февраля в область ожидают поставку еще одной партии «Спутника V». В общей сложности для вакцинации было развернуто 125 прививочных пунктов в 76 медучреждениях.

Нельзя допускать столпотворения. В противном случае мы можем получить обратный эффект и вместо иммунизации населения получить рост заболеваемости,отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, в торговых центрах Нижнего Тагила планируется открыть прививочные кабинеты, где будет проводиться вакцинация от COVID-19.

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