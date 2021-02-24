Пять случаев коронавируса зарегистрировано в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области за минувшие сутки диагностировано 187 случаев COVID-19, общее количество заболевших — 76 973 человека. 322 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 104 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За последние 24 часа из больниц выписано 195 свердловчан, за время пандемии от коронавируса выздоровело 69 895 жителей региона. Всего от инфекции скончалось 2 332 человека, из них 11 умерли за прошедшие сутки.