Свердловский санитарный врач оценил вероятность третьей волны коронавируса

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских оценил возможность начала третьей волны коронавируса. Данная информация прозвучала на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По словам свердловского главного санитарного врача, волна коронавируса может произойти только при мутации вируса или при изменении взаимодействия людей, пишет URA.RU. Также Дмитрий Козловских сообщил, что предыдущая волна коронавируса произошла после возвращения российских школ к работе. В регионах России ведётся постоянный контроль за вирусом, однако, на данный момент мутации вируса зафиксировано не было. Напомним, в феврале в России была зарегистрирована первая тест-система для определения «британского» штамма коронавируса. Первая тест-система для «британского» штамма коронавируса зарегистрирована в России

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