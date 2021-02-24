В 3 млрд обойдется строительство полигона ТБО и мусоросортировочного завода в Тагиле

Согласно информации с сайта госзакупок, начальная цена договора составляет три миллиарда рублей. Конкурс объявлен 20 февраля, заявки принимаются до 9 марта. Итоги конкурса будут подведены 30 марта. Заказчиком является АО «Облкоммунэнерго». Мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн в год, срок его эксплуатации — 25 лет.
В информационной карте закупки значится, что генподрядчик должен провести строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, ввести объект в эксплуатацию и провести необходимые испытания. Также подрядчик должен исполнять гарантийные обязательства в течении двух лет и проводить иные работы, входящие в стоимость договора.
Строительство должно быть окончено в течение 20 календарных месяцев с даты передачи заказчиком проектной документации подрядчику. Договор с подрядчиком будет заключен не ранее, чем через десять дней и не позднее, чем через двадцать дней с даты размещения итогового протокола в ЕИС.
Для обеспечения заявки на участие в закупке необходимо внести на счет заказчика 5% от начальной минимальной цены, то есть 151,6 миллиона рублей. Сумма обеспечения исполнения договора составляет 10%, чистые активы компании должны быть не менее семи миллиардов рублей на последнюю отчетную дату.
По нашим планам, летом этого года мы должны начать строительство мусоросортировочного комплекса и полигона. Сейчас мы готовимся к началу этого важного этапа и объявили конкурс по выбору подрядчика на строительство. Конкурс — это открытая и законная процедура, она может занимать от одного до нескольких месяцев. Как только мы получим все разрешения, незамедлительно приступим к строительству объектов, рассказал редакции TagilCity.ru генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Напомним, полигон ТБО и мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле построят на земельном участке, который прилегает к уже существующему полигону. В ноябре 2020 года прошли публичные слушания по строительству, на них присутствовало порядка 250 человек.