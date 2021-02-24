В 3 млрд обойдется строительство полигона ТБО и мусоросортировочного завода в Тагиле

По нашим планам, летом этого года мы должны начать строительство мусоросортировочного комплекса и полигона. Сейчас мы готовимся к началу этого важного этапа и объявили конкурс по выбору подрядчика на строительство. Конкурс — это открытая и законная процедура, она может занимать от одного до нескольких месяцев. Как только мы получим все разрешения, незамедлительно приступим к строительству объектов, рассказал редакции TagilCity.ru генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.