Впервые за полгода на Урале выявлено менее 200 случаев COVID-19 за сутки

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Екатеринбурге, там выявлено 56 случаев. Кроме того, COVID-19 зарегистрирован у жителей Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Березовского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Сысерти, Тавдинского и Талицкого городских округов.
За время эпидемии в регионе коронавирус выявлен у 76 973 свердловчан. В тяжелом состоянии в больницах находятся 322 человека, из них 191 лежит в отделении реанимации, 104 — на аппаратах ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 11 749 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего случаев выявлено в Москве — 1 417, Санкт-Петербурге — 909 и Московской области — 695. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом россиян составило 4 200 902 человека.
За минувшие сутки в регионе из больниц выписано 195 человек, за время пандемии от коронавируса выздоровело 69 895 свердловчан.
По России за сутки выздоровело 12 218 пациентов. Больше всего человек выписано в Москве — 1 719, Санкт-Петербурге — 1 490, а также Нижегородской области — 442. Общее число вылечившихся составило 3 751 562 человека.
По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остается 585 091 россиянин.
Общее число зафиксированных летальных случаев от COVID-19 составило 2 332 человека.
В России с 23 по 24 февраля от коронавируса скончалось 383 человека, больше всего случаев смерти зарегистрировано в Москве — 43, Санкт-Петербурге — 37 и Московской области — 25. За время пандемии от COVID-19 скончалось 84 430 пациентов.