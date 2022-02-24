Агрокомплекс в Горноуральском заливает фекалиями поля рядом с домами

О ситуации со сливом отходов агрокомплексом в поля подробнее рассказал редакции TagilCity.ru житель Горноуральского Андрей. По его словам, он участвует в наблюдении за сливом фекалий с 2007 года. Грузовики ездят каждый день только в зимний период, в холодное время года. А летом грунтовая утилизация производится по пульпопроводу прямо из резервуара в поле.