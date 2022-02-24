Агрокомплекс в Горноуральском заливает фекалиями поля рядом с домами

На кадрах, снятых с одной из камер системы «Лесохранитель», грузовики ездят по полям, в том числе и в выходные дни, и сбрасывают туда отходы агрокомплекса «Горноуральский». Местные жители обеспокоены тем, что весной при таянии снега фекалии попадают в реку.
Сегодня суббота, но свиноводы не размениваются на выходные, удобрения текут рекой в поля, ну, а весной и в реку, комментируют происходящее подписчики.
Также подписчики отмечают, что со стороны поля разносится сильный зловонный запах фекалий.
О ситуации со сливом отходов агрокомплексом в поля подробнее рассказал редакции TagilCity.ru житель Горноуральского Андрей. По его словам, он участвует в наблюдении за сливом фекалий с 2007 года. Грузовики ездят каждый день только в зимний период, в холодное время года. А летом грунтовая утилизация производится по пульпопроводу прямо из резервуара в поле.
Поле, на которое изливают это «добро» зимой, расположено в границах истока реки Мостовка, правого притока реки Баранча. Поле, которое удобряют летом, находится в границах зоны санитарной охраны зоны подземных водозаборных скважин № 4265, 4257 (резервная) и 74, 75, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Ближайшее от агрокомплекса жильё расположено в 600 метрах от полей. Распространение запахов зависит от скорости ветра и температуры наружного воздуха: чем жарче, тем сильнее испарение,отметил собеседник.
Мужчина пояснил, что все поля находятся в пределах двух километров от основного производства. С полей, куда летом сливают отходы, по уклону все поверхностные воды уходят в Верхний лайский пруд. Там, по предписанию Роспотребнадзора, запрещено купаться, так как высокая биологическая активность и много возбудителей кишечных и кожных заболеваний.
Андрей рассказал, что в результате обращений местных жителей природоохранная прокуратура инициировала судебный иск, взыскав более двух миллионов рублей в бюджет Горноуральского ГО. Однако, по словам горноуральца, жители этих денег не увидели, никакой реализации проектов на полях с отходами не произошло.
Проверка, проведенная природоохранной прокуратурой, установила, что ООО «Агрокомплекс Горноуральский» без лицензии осуществляло сбор, транспортировку и размещению отходов I–IV класса опасности (в том числе твердой и жидкой фракции навоза свиней), согласно материалам Пригородного районного суда Нижнего Тагила от 2 марта 2018 года.
Также выяснилось, что емкость для жидкой фракции навоза не герметична, поэтому отходы попадали на почву и загрязняли местность. Кроме того, у агрокомплекса не было программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории размещения отходов, а сроки сроки выдерживания навоза для его обеззараживания не соблюдались.
Собственником части используемых земель является МО Горноуральский городской округ, который предоставил агрокомплексу земельные участки в аренду. В результате суд оштрафовал загрязняющее предприятие на два миллиона рублей в счет компенсации ущерба, причиненного почве в результате химического загрязнения и перекрытия плодородного слоя.
На устранение различных нарушений агрокомплексу «Горноуральский» было дано от одного месяца до одного года. Предприятие было должно:
На агрокомлексе 50 тысяч голов свиней, одно животное генерирует примерно восемь литров стоков в сутки. Такой принцип внесения удобрений, в принципе, допустим, но при условии, что навоз полностью обезврежен. Вот тут-то и кроется основной подвох, так как никто не контролирует насколько чистый навоз уходит в поля. Однако на видео видно, что рядом с полем погибли все деревья, считает Андрей.
Редакция TagilCity.ru направила запросы природоохранному прокурору Нижнего Тагила Григорию Битюкову и главе администрации Горноуральского ГО Дмитрию Летникову, чтобы выяснить, насколько законно агрокомплекс «Горноуральский» сливает отходы в поля.
Напомним, осенью 2021 года специалисты Роспотребнадзора снова выявили экологические нарушения на агрокомплексе «Горноуральский», в том числе и по размещению, обезвреживанию и утилизации отходов. Предприятию было вынесено предписание об устранении.