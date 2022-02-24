Загрязнение воздуха и нарушения с отходами выявлены на заводе в Верхней Пышме

Загрязнение воздуха и нарушения с отходами выявлены на заводе в Верхней Пышме
Загрязнение воздуха и нарушения с отходами выявлены на заводе в Верхней Пышме
Сегодня, 16:52Здоровье и экологияФото: 1MI
ЗАО «Опытный завод огнеупоров» в Верхней Пышме устранил экологические нарушения после проверки природоохранной прокуратуры.

Во время проверки на предприятии были выявлены нарушения по выбросам загрязняющих веществ, а также деятельности по обращению с отходами. Директору завода вынесены представлении об устранении нарушений законодательства, также возбуждены административные дела за несоблюдение экологических требований.

В результате на заводе были повторно очищены пылегазоочистные установки. Согласно проведенным замерам, теперь выбросы соответствуют нормативам. Кроме того, работники предприятия прошли обучение на право работы с отходами 1-4 класса опасности и подготовку в области охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, Росприроднадзор проверит факты выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле. Письмо о неблагоприятной экологической обстановке направил главе ведомства Светлане Радионовой общественник Андрей Волегов.

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