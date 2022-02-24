Загрязнение воздуха и нарушения с отходами выявлены на заводе в Верхней Пышме

Во время проверки на предприятии были выявлены нарушения по выбросам загрязняющих веществ, а также деятельности по обращению с отходами. Директору завода вынесены представлении об устранении нарушений законодательства, также возбуждены административные дела за несоблюдение экологических требований.
В результате на заводе были повторно очищены пылегазоочистные установки. Согласно проведенным замерам, теперь выбросы соответствуют нормативам. Кроме того, работники предприятия прошли обучение на право работы с отходами 1-4 класса опасности и подготовку в области охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, Росприроднадзор проверит факты выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле. Письмо о неблагоприятной экологической обстановке направил главе ведомства Светлане Радионовой общественник Андрей Волегов.