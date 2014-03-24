«Санитарная реформа» в Нижнем Тагиле на стадии запуска. Новые контейнеры, платежи и социальная реклама

В прошлый раз на подобной встрече под руководством Сергея Носова участники заседания обсудили положительный пример соседнего города – Невьянска с его санитарной реформой. Суть ее заключается в том, чтобы плату за уборку мусора с сельских территорий (с ними и связана главная проблема и Невьянска, и Нижнего Тагила) сделать повсеместной. Благодаря этой системе постепенно Невьянску удалось приобрести несколько мусоровозов, которые в настоящее время бесперебойно вывозят мусор. Продумана и финансовая составляющая: тариф за оплату «жизненноважной» услуги по ликвидации мусора включен в квитанцию за электроэнергию. Более того, в городе заработало Муниципальное автономное учреждение «Управление хозяйством НГО».

Так, в Нижнем Тагиле планируется ввести подобную систему в самое ближайшее время. Причем в полном режиме она будет функционировать примерно через полгода. Сергей Носов также заслушал доклады заместителя главы по городскому хозяйству и ЖКХ Константина Захарова, а также начальника управления городским хозяйством Игоря Комарова.

Сообщалось, что планируется установить 95 контейнеров по районам города. Причем обычные контейнеры предлагается заменить на бункеры, вокруг которых, вероятно, будет содержаться идеальный порядок. Кроме того, предлагают убрать уже имеющиеся контейнеры от дорог вглубь, поскольку этот факт портит эстетический вид города. Интересно, что один такой бункер стоит порядка 60 т.р., поэтому в бюджете города должны изыскать еще 6 миллионов рублей на закупку оборудования.

Сергей Носов в течение всего заседания пытался донести мысль о том, что «необходимое оборудование есть, контракты заключены, а убирать некому, за чистоту прямой ответственности никто не несет». По его мнению, лучшим выходом из данной ситуации будет не проводить конкурсов на уборку территории разным фирмам, а предоставить городу возможность этим заниматься, специально для этого создадут Муниципальное учреждение, действующее по городскому заказу. А лизинг (аренда имущества с последующим правом выкупа), весьма современный подход к работе, поможет приобрести транспорт и другое необходимое оборудование.

Уже подсчитано, что при таком подходе порядка 70% свалок в частном секторе будет ликвидировано. Таким образом, решится, казалось бы, нерешаемая проблема – «если в городе грязно, то значит кто-то не выполняет свою работу». А право каждого человека на чистоту взамен оплаты услуг, станет главным принципом в работе города. Разве не честно?

Интересно, что, судя по комментариям к новости о «санитарной реформе», некоторые люди не готовы платить даже по 30 рублей за вывоз мусора с территории. Частный сектор в данном случае сравнивается с многоквартирными домами (с чьих жильцов дополнительные деньги брать не будут), но важно понимать, что у вторых есть управляющие компании, которые уже все включили в квитанции, а за первых никто не отвечает. Конечно, у каждого человека будет право отказаться от оплаты услуг, сказали чиновники.

Сергей Носов также готов запустить информационную кампанию, для того чтобы воспитывать в людях «тягу к прекрасному» (хотя бы нежеланию мусорить в родном городе). Одно из предложений Сергея Константиновича заключается в том, чтобы запустить конкурс, суть которого в следующем: каждый горожанин, уличив нарушителя и сообщив об этом в надзорные органы, имеет право рассчитывать на половину штрафа «в свой карман». А штрафы, по планам, будут велики даже для физических лиц.

Еще одно мероприятие – распространение социальной рекламы на тему несанкционированных свалок, в том числе по ТВ. Кстати, такая реклама на щитах – целое поле для фантазии всех горожан. По всему миру есть множество интересных проектов против тех, кто мусорит. А почему бы подобный конкурс не провести в Нижнем Тагиле?

Изображения с сайта ekabu.ru

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