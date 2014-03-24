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«Санитарная реформа» в Нижнем Тагиле на стадии запуска. Новые контейнеры, платежи и социальная реклама
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Санитарная реформа» в Нижнем Тагиле на стадии запуска. Новые контейнеры, платежи и социальная реклама

24 марта 2014, 16:43Здоровье и экология
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