В Нижнем Тагиле неизвестные сожгли пункт сбора мусора, а жильцы рядом с пепелищем устроили настоящую свалку (ФОТО)

Позднее рядом с ним появилась стихийная свалка, отходы которой разносятся ветром по округе.

Там у нас под навесом стояли евроконтейнеры. Пламя уничтожило всё. Представители ООО «Элис» [компании, ответственной за утилизацию отходов с этого участка - прим. ред.] поставили большой контейнер, но он быстро заполняется пояснили журналистам TagilCity.ru в приёмной управляющей компании, обслуживающей территорию пункта сбора мусора.

Представители УК пообещали журналистам TagilCity.ru в кратчайшие сроки привести территорию в порядок.

В ООО «Элис» подтвердили факт того, что кто-то сжёг пункт сбора мусора и добавили:

У нас всё готово к восстановлению пункта сбора мусора. Ждём установления подходящих погодных условий для установки мусорных контейнеров и покраски конструкций рассказали журналистам TagilCity.ru в приёмной ООО «Элис».

TagilCity.ru напоминает о том, что поджог является преступлением, предусмотренным уголовным кодексом РФ, а свалка, возникшая из-за чьего-то хулиганства, не только портит вагонский пейзаж, но и создаёт условия для появления в близлежащих домах грызунов и насекомых.

В Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре жильцам дома, в том случае, если они считают, что их права нарушены, посоветовали:

Контроль за соблюдением санитарных норм и правил осуществляет Роспотребнадзор. Его представители имеют право выехать, осмотреть, составить акт, запустить административное производство, сами рассмотреть, вынести предписание [об устранении нарушений – прим. ред.].

Устранят ли коммунальщики возникшее из-за свалки загрязнение улицы? Или жильцам придётся обращаться в инстанции с требованием устранить свалку под их окнами? Об этом портал TagilCity.ru расскажет позднее.