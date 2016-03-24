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В Нижнем Тагиле неизвестные сожгли пункт сбора мусора, а жильцы рядом с пепелищем устроили настоящую свалку (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле неизвестные сожгли пункт сбора мусора, а жильцы рядом с пепелищем устроили настоящую свалку (ФОТО)

24 марта 2016, 14:20Здоровье и экологияПавел Щербина
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