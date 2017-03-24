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Аптеки завышают цены на жизненно важные лекарства практически во всех регионах России – прокуратура
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Аптеки завышают цены на жизненно важные лекарства практически во всех регионах России – прокуратура

24 марта 2017, 17:15Здоровье и экология
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