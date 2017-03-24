Мокрый снег и гололед ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле
24 марта 2017, 11:25Здоровье и экология
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По сообщению Уральского гидрометцентра, в предстоящие выходные в Нижнем Тагиле ожидается мокрый снег.
Сюжеты: Нижний Тагил
24 марта ожидается +2…+7 градусов. В ночь с 24 на 25 марта обещают похолодание до -6 градусов.
25 марта днем синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу. Температура +1…+6 градусов. Ветер преимущественно юго-западный до 10 м/с.
26 марта температура воздуха +1..+6, все также осадки в виде мокрого снега и неблагоприятная ситуация на дорогах из-за гололеда.
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