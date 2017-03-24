Здание единственной больницы в Верхотурье может быть передано РПЦ

Решение было принято накануне на заседании правительства. Кроме верхотурской поликлиники из перечня госсобственности были исключены 23 объекта недвижимости, пишут «Ведомости-Урал». Решение о передаче больницы в руки РПЦ будет находиться на обсуждении ЗакСо.