Здание единственной больницы в Верхотурье может быть передано РПЦ
24 марта 2017, 08:20Здоровье и экология
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Верхотурская поликлиника, единственная во всем округе, по поручению губернатора Свердловской области была документально отдана Екатеринбургской епархии РПЦ.
Сюжеты: Екатеринбург
Решение было принято накануне на заседании правительства. Кроме верхотурской поликлиники из перечня госсобственности были исключены 23 объекта недвижимости, пишут «Ведомости-Урал». Решение о передаче больницы в руки РПЦ будет находиться на обсуждении ЗакСо.
Здание площадью 580 квадратных метров также является объектом культурного наследия «Покровский женский монастырь. Гостиница».
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