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Новости Нижнего Тагила

Асбестовчанка стала жертвой некачественных медицинских услуг в клинике Екатеринбурга

24 марта 2018, 14:35Добавить новость
больница,город,здоровье,прокуратура,Свердловская область,уголовное дело,Асбест,вред,клиника,врачебная ошибка
Некачественное оказание медицинских услуг в одной из частных клиник Екатеринбурга, по версии следствия, привело к развитию заболевания позвоночника и головного мозга у жительницы Асбеста. Женщина обратилась в следственные органы с целью привлечения персонала клиники к ответственности.

В 2017 года жительница Асбеста обратилась в частную клинику Екатеринбурга для оказания определенного рода медицинских услуг.

После приёма, как предполагает следствие, у пациентки развилось заболевание позвоночника и головного мозга. Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, на данный момент ведётся расследование уголовного дела, опрашиваются свидетели и персонал клиники.


Также следователи пытаются выявить иные возможные преступные эпизоды, которые могут быть связаны с наличием других пострадавших.

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