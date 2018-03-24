Асбестовчанка стала жертвой некачественных медицинских услуг в клинике Екатеринбурга

В 2017 года жительница Асбеста обратилась в частную клинику Екатеринбурга для оказания определенного рода медицинских услуг.

После приёма, как предполагает следствие, у пациентки развилось заболевание позвоночника и головного мозга. Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, на данный момент ведётся расследование уголовного дела, опрашиваются свидетели и персонал клиники.

Также следователи пытаются выявить иные возможные преступные эпизоды, которые могут быть связаны с наличием других пострадавших.