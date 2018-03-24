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Новости Нижнего Тагила

Детская поликлиника №5 на ГГМ в Нижнем Тагиле станет ярче и удобнее

24 марта 2018, 09:30Добавить новость
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Детская поликлиника №5, расположенная на Тагилстрое, является участницей проекта «Бережливая поликлиника». Это значит, что медучреждение станет удобнее для пациентов. Более того, его сделают ярче.

В частности, бережливые технологии будут внедрены в регистратуре. Так, вместо работы с пациентами через маленькие окна, сотрудники больницы будут общаться с посетителями «за круглым столом».

В плане дизайна поликлиника станет ярче: её оформят в разной цветовой гамме. В зелёном коридоре расположится приём педиатров и других специалистов, в голубом – процедурные кабинеты, в красном будут размещены лаборатории и неотложная помощь, передаёт «Тагил-ТВ».


Видео: «Тагил-ТВ»


Забор крови также будет оптимизирован: кабинеты для разных анализов будут располагаться рядом, а не в разных частях поликлиники.

Ремонт в этом тагильском медучреждении будет закончен в конце апреля или в начале мая. Следующей в очереди стоит детская больницы на улице Окунева, 32.

 

«Тагил-ТВ»

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